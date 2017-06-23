Diş hekimi adaylarının mezuniyet coşkusu

Öğrenciler mezuniyet töreninde büyük coşku yaşadı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Grubu tarafından mini bir konser verildi.

Mezunlar adına konuşan dönem birincisi Hatice Başaranlar, beş yıllık zorlu maratonu bitirmenin heyecanını ve haklı sevincini yaşadıklarını belirterek, "Bu süreçte pek çok zorlukla karşılaştık. Gidemediğimiz yaz tatillerimiz, iki ayı geçen sınav dönemlerimiz, uyuyamadığımız geceler, hatta haftalar oldu. Gün oldu barajımızı yetiştirebilmek için bütün gün hasta aradık. Her gece acaba yarın hastam gelecek mi? Kaygısıyla uyuduk. Maddi olarak yıpratıcı olsa da hastalarımızı her zaman en iyi, en kaliteli şartlarda tedavi etmeye çalıştık. Biz bu zorlukların hepsini ailelerimiz, dostlarımız ve hocalarımızın desteğiyle aştık. Şimdi çok daha güçlü, kararlı ve umut dolu diş hekimleri olarak karşınızda durmaktan onur duyuyoruz" diye konuştu.

Daha sonra konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Çağaray Önal ise, öğrencilere her zaman mesleklerini en iyi şekilde yerine getirmeleri tavsiyesinde bulunarak, mesleki hayatlarından başarılar diledi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, Diş Hekimliği Fakültesinin dördüncü mezunlarını kutladığını belirterek, öğrencilere bir ömür mutlu, huzurlu bir yaşam diledi.

Öğrencilerin artık diş hekimi olarak mezun olduklarını kaydeden Rektör Kızılay, "Bundan sonra bir ömür boyu hekimlik mesleğini yerine getirecekler. Diş hekimliği öğrencilerimizi yetiştiren hocalarımızı tek tek tebrik ederek kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından diş hekimi andının okunmasının ardından mezun olan öğrencilere plaket ve çiçekleri verildi. Tören öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selami Çağaray Önal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ziya Kesriklioğlu, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.