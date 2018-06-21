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21 Haziran 2018 11:30

Doğanşehir’de yol çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık, Küçüklü ve Beğre Mahallelerinde yol çalışmaları yaptı.

Doğanşehir’de yol çalışmaları

21 Haziran 2018 11:30


Malatya kent merkezi başta olmak üzere 13 ilçenin tamamında yatırım ve hizmetlerine devam eden Büyükşehir Belediyesi Doğanşehir ilçesinde de yoğun mesaisine devam ediyor. Doğanşehir’in Küçüklü Mahallesini Beğre Mahallesine bağlayan 5 kilometrelik bağlantı yolunu genişleten Büyükşehir Belediyesi, yolu 4 metre genişlikten 7 metre genişliğine çıkardı. Bağlantı yolunda altyapı çalışmaları da yapan Büyükşehir Belediyesi yolu standartlara uygun hale getirdi. Fındıklı Mahallesini Ağca’ya bağlayan 5 kilometrelik yolda ise altyapı ve stabilize çalışmaları yapıldı. Dere yataklarına çeşitli çaplarda büzlerin atıldığı yolda viraj düzeltmeleri de yapılarak, Doğa severlerin sıkça ziyaret ettiği bölgeye ulaşım kolaylaştı.


Yapılan yol çalışmalarını değerlendiren bölge halkı, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.




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