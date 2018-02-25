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25 Şubat 2018 16:41

Elif Korkmazel ile hünerli eller yarıştı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, bayanların ekranlardan severek takip ettiği Elif Korkmazel’i Malatyalı bayanlarla buluşturdu.

Elif Korkmazel ile hünerli eller yarıştı

25 Şubat 2018 16:41


“Hünerli Eller Yarışıyor” adlı programda sohbetiyle bayanları eğlendiren Elif Korkmazel, Malatya’ya ve hamaratlıklarından söz ettiği Malatyalı bayanlara övgüler yağdırdı. Çeşitli yemek ve pasta tarifleri veren Korkmazel, daha sonra iğneye iplik takmak gibi çeşitli yarışmalar yaptı. Yarışmaların sonunda kazananlara çeşitli ödüller verildi.


Büyükşehir Belediyesi Çiğdem Tozkoparan Kadın Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Elif Korkmazel’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın eşi Fatma Zehra Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı’nın eşi Sadiye Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Yardımcısı Meltem Kavuk ile kalabalık bir bayan topluluğu katıldı.




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