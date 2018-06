Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt 24.Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Ziraat Odası ve Yeşilyurt Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen "En İyi Kiraz" ve "En Bakımlı Kiraz Bahçesi" yarışmasında dereceye giren üreticilere ödüllerini takdim etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğindeki gerçekleşen meydan iftarı ile "En İyi Kiraz" ve "En Bakımlı Kiraz Bahçesi" yarışması ödül töreni Çırmıhtı Ahmet Atılgan Sosyal Tesislerinde yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okutularak tiyatro gösterisi düzenlendi.

Ödül törenine, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Milletvekili Adayları Ahmet Çakır ve Vahit Atalan, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mahalle muhtarları, üreticiler ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Büyüklüğü, aroması ve kalitesiyle sofraların vazgeçilmez meyvesi olan ünlü dalbastı kirazının tanıtılması ve üreticileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen kiraz yarışmasında dereceye giren kirazlar ise kurulan tezgahlarda sergilendi.

24.Yeşilyurt Kültür, Kiraz ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen kiraz yarışmasında dereceye giren üreticileri ve bahçe sahiplerini tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “28 Haziran ile 1 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz kiraz festivalimize her yıl olduğu gibi yine kiraz yarışmasıyla başladık. Eşsiz aroması ve tadı ile dünyaya nam salmış ünlü dalbastı kirazımızı daha geniş kesimlere tanıtmak, üreticilerimizi teşvik etmek amacıyla İlçe Kaymakamlığımız, İlçe Ziraat Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğümüzün katkılarıyla düzenlediğimiz yarışmamızda dereceye giren üreticilerimiz ve bahçe sahiplerini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Kiraz, Kültür ve Spor Festivalinin bir yandan kentin ekonomisinin canlanmasına ve hareketlenmesine vesile olurken, diğer yandan ilçenin tüm güzelliklerinin dünyaya aktarılmasına imkan tanıdığını hatırlatan Başkan Çınar, “ Her anı ayrı bir renk ve güzelliğin hakim olduğu festivalimiz Yeşilyurt’un ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesine ciddi katkı sağlamaktadır. Festivalimiz dalbastı kiraz başta olmak üzere tarımsal ürünlerin ihracatına önemli katkılar sağlamaktadır. Festivalimiz Yeşilyurt’umuzun tarihini, geleneklerini ve göreneklerini, sokak oyunlarını, kültürel değerlerini günümüze taşımanın yanı sıra gelecek kuşaklara aktarma gibi bir misyona da sahiptir. İlçemizin coğrafi özellikleri ve minerali yüksek bereketli toprakları sayesinde farklı bir tada ve lezzete sahip dalbastı kirazı başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerinin daha yakından tanınmasını sağlayarak pazar paylarının artmasına da fayda sağlıyor. Festivale katılan değerli misafirlerimiz bir yandan ikram edilen dalbastı kirazlarının o eşsiz tadına varırken, satın aldıkları kirazlarla ilçe esnafına ekonomik destek sağlamaktadırlar. 28 Haziran Perşembe günü saat 18:00’de 15 Temmuz Millet Meydanından başlayarak Malatya Park AVM’ye kadar devam edecek kortej yürüyüşüyle başlayacak olan festivalimizin bu yıl ki etkinlikleri arasında toplu sünnet törenleri ve toplu nikah törenlerinin yanı sıra sportif gösteriler, fotoğraf yarışması, masa tenisi, bisiklet ve atlı cirit yarışmaları, yöresel yemek ikramları ve kara kucak güreşleri olacaktır. 1 Temmuz’da Malatya Büyükşehir Belediyesinin arka kısmındaki alanda düzenlenecek Ferhat Göçer konseriyle festivalimizi tamamlayacağız. Festivalimiz geniş kitlelere hitap eden, toplumsal huzur ve birlikteliğimize güç veren etkinliklerle her geçen yıl büyüyerek devam edecektir. Bizde festivalimizin her yönüyle kentimizin tanıtımına katkı sağlaması için çok titiz bir çalışma yürütüyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, Yeşilyurt Belediyesinin AK Belediyeciliğe yakışan hizmetleri halka ulaştırmaya devam ettiğini ifade ederek söyledi:

“Yeşilyurt’u geleceğe hazırlayan yatırımlar ve hizmetlerin yanı sıra bu yıl 24’ncüsü düzenlenecek kiraz festivalimizin sorunsuz geçmesi adına yoğun bir şekilde çalışan Belediye Başkanımızı ve değerli çalışma arkadaşlarını tebrik eder, başarılar dilerim. Yeşilyurt ilçemizin ve tarımsal ürünlerinizin tanıtılmasına için böylesine güzel bir festivalin her yıl daha kapsamlı şekilde yapılması bizler için mutluluk vericidir. Dereceye giren bütün üreticilerimizi kutluyorum.”

Yeşilyurt’un birlik ve beraberlik havasıyla, memleketini seven insanlarıyla, hoşgörüsüyle, doğası, iklimi ve suyuyla çok farklı olduğunu aktaran Bakan Bülent Tüfenkci de, “ Yeşilyurt’un farklı özellikleri kayısımızın ve dalbastı kirazımızın tadına yansımıştır. Dalbastı kirazımız geçen yıl olduğu gibi bu yılda inşallah değerinde satılacak ve daha fazla değerlenecektir. Tarım ticareti ülkemiz için çok önemlidir, ürettiğiniz ürünü değerinde satabilmenizde bu açıdan büyük önem taşımaktadır. AK Parti Hükümetleri olarak göreve geldiğimiz günden beri, özellikle hem soğuk hava depolarını teşvik ederek hem de kayısımız için çok önemli olan lisanslı depoları Malatya’ya kazandırarak kentimizin tarım ürünlerinin ticaretini çok farklı bir boyuta taşıdık. Lisanslı depolar bittiği zamanda TMO’ya kayısı alımlarını başlatacağız. Kiraz için soğuk hava depoları çok önemlidir. Teşvik bölgeleri içerisinde Malatya’mızda var. Tarım Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığının teşviklerinden yararlanarak soğuk hava depolarını hem kentimize hem de ilçemize kazandırıyoruz. Kiraz festivalimizde dalbastı kirazımızın tanıtımı için ayrı bir önem taşımaktadır. Başta Yeşilyurt Belediyemiz olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum, yarışmada dereceye giren bahçe sahiplerini ve kiraz üreticilerimizi kutluyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yarışma sonuçları açıklandı.

"En İyi Kiraz’ yarışmasında ise birinci 97.50 puanla Yasin Erdemir, ikinci 95.75 puanla Ahmet Balarısı, üçüncü 95 puanla Furkan Topaloğlu, dördüncü Tülün Karadeniz oldu. En Bakımlı Kiraz Bahçesi kategorisinde ise birinci 85 puanla puanla Mesut Toros olurken, ikinci 84.75 puanla Muhammed Reşit Karadeniz, üçüncü ise Adem Budak oldu."

Yarışmada dereceye girenlerin ödülleri Bakan Tüfenkci ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Dereceye giren üreticilere toplam 7 bin 500 TL para ödülü, çeyrek altın ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından hazırlanan özel hediyeler verildi.