Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 14:00

Engellilerin tekne turu mutluluğu

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü işbirliğinde 450 engelli ile yakınları Karakaya Baraj Gölü üzerinde düzenlenen tekne turu ile farklı bir gün yaşadılar.

Engellilerin tekne turu mutluluğu

19 Temmuz 2018 14:00


Düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü Seyit Soner Yılmaz’da katıldı. Engellilerin sosyal hayata katılımlarını artırmak adına tekne turu düzenlediklerini ifade eden Kent Konseyi Genel Sekreteri Çobanoğlu, “Bugün burada 450’e yakın engelli ve engelli yakını vatandaşımızı misafir ettik ve onlara farklı bir gün yaşatmak istedik” ifadelerine yer verdi.


Engelliler Çalışma Grubu ve Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü olarak yıl boyunca bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getiren Çobanoğlu, tekne turuna katılan bütün engelli ve engelli yakını ailelere teşekkür etti.


Tekne Turu gezisinden duydukları memnuniyeti dile getiren engelli bireyler ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler ve gün boyunca Karakaya Baraj Gölü üzerinde tekne içerisinde balık tutup, yemek yiyip gönüllerince eğlendiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç