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21 Mayıs 2018 14:36

Erol Bulut: “Önümü göremezsem göreve devam etmem anlamsız olur”

Evkur Yeni Malatyaspor’da sezonun sona ermesinin ardından gözler teknik heyetle yönetimin yapacağı görüşmeye çevrildi.

Erol Bulut: “Önümü göremezsem göreve devam etmem anlamsız olur”

21 Mayıs 2018 14:36

Teknik Direktör Erol Bulut, önünü görmek adına minimum 2 yıllık sözleşme talep ediyor.


Yapılacak görüşme öncesi İHA’ya açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Erol Bulut, önünü görememesi halinde göreve devam etmesinin anlamsız olacağını söyledi.


Geçtiğimiz günlerde yönetimle görüşüp 3 yıllık bir proje sunduğunu kaydeden Bulut, “Sezonun tamamlanmasıyla birlikte ben yönetime 3 yıllık bir proje sundum. Bu projemin kabul görmesini umuyorum. Çünkü Malatyaspor’un geleceği açısından oldukça büyük önem taşıyan konular var orada. Bunun dışında ben yola kesinlikle 1 yıllık sözleşmeyle çıkmam. Minimum 2 yıllık sözleşme yapmamız gerekiyor. Bu taleplerim de öyle afaki talepler değil. Sadece kulübün geleceğini düşünerek söylüyorum bunları. Burada bir şeyler yapacaksak bunu birlikte halletmeliyiz. Önümü göremezsem göreve devam etmem anlamsız olur. Kimse kendini bile bile ateşin içine atmaz. Yönetimle bir görüşmemiz daha olacak, oradan çıkacak sonuca göre hareket edeceğim. İnşallah hem Malatyaspor için hem benim için hayırlısı olur” dedi.


Bulut, sezon devam ederken bazı teklifler aldığını da paylaşarak, şunları söyledi:


“Sezon devam ederken bazı teklifler geldi. Bu hem Süper Lig’den hem de Avrupa’dan. Tabi bunlar benim adıma gurur verici. Ama ben bir takımda çalışıyorum ve önceliğim her zaman burası. Tabi yeni sezon öncesi şartlar neyi gösterir bilinmez ama ben kulübümle yeniden anlaşma isterim. Umarım Malatya’da kalır ve projelerimizi hayata geçirme adına bir fırsat buluruz. Bunu hem Malatya için istiyorum hem de kendim için.”




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