Esra Tüfenkci ulu çınarlarla iftarda buluştu

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi Esra Tüfenkci, Ramazan ayında her kesim ve her yaş grubuyla bir araya gelmeye devam ediyor. Bayan Tüfenkci bu doğrultuda, Malatya huzurevi sakinlerinin iftar sevincini paylaştı.

Programda yapılan yemek duasının ardından masaları tek tek gezen bayan Tüfenkci, yaşlılarla yakından ilgilendi. Ramazan ayının ’merhamet ve iyilik’ ayı olduğunu ifade eden Esra Tüfenkci, yaşlılara güçleri yettiği kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.

Türk milletinin yaşlılarını her zaman el üstünde tuttuğuna dikkati çeken bayan Tüfenkci, ulu çınarlara hizmet etmenin kendileri için bir onur olduğunu da dile getirdi. Bayan Tüfenkci’ye iftar programında Vali Mustafa Toprak’ın eşi Selime Toprak eşlik etti.

İhtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Bu arada bayan Tüfenkci, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek onların dertlerine ortak olmaya devam ediyor.

Bayan Tüfenkci bu kapsamda son olarak Akpınar, Göztepe, Yeşiltepe ve Hoca Ahmet Yesevi mahallelerinde ev ziyaretlerinde bulundu. İhtiyaç sahibi ailelerin sorunlarıyla yakından ilgilenen bayan Tüfenkci yardımlaşma ve dayanışma ayı Ramazan’da, vatandaşların sıkıntılarına küçükte olsa merhem olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Bayan Tüfenkci, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde ikamet eden ve uzun yıllardır yatalak olan 90 yaşındaki Zeynep Taneli’yi de ziyaret ederek, elini öptü ve Zeynep teyzenin hem Ramazan ayını hem de bayramını kutladı.

Bayan Tüfenkci, iftarını ise Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde ikamet eden ’Yerli-Sudiye Değer’ çiftinin evinde yaptı. İhtiyaç sahibi ailenin sorunları ile yakından ilgilenen Esra Tüfenkci, Değer çifti için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Suriyeli aileye ziyaret

Bayan Tüfenkci, iftar yemeğinin ardından yine Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yaşayan Suriyeli Zeliha Gavut ailesini ziyaret etti.

Suriyelilerin büyük acılar yaşadığını ancak Allah’ın sabredenlerle birlikte olduğunu söyleyen bayan Tüfenkci, "İnşallah evlerinize kavuşacağınız günler yakındır. Kendi isteğiniz ile evlerinize gidene kadar ensar-muhacir ilişkisi içerisinde siz kardeşlerimizi misafir etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Bayan Tüfenkci, Suriyeli Gavut ailesi için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Bayan Tüfenkci’ye ziyaretleri esnasında Vali Mustafa Toprak’ın eşi Selime Toprak ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan eşlik etti.