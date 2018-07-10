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10 Temmuz 2018 20:40

Evkur Yeni Malatyaspor ikinci hazırlık maçını da kazandı

Evkur Yeni Malatyaspor, Bolu’da oynadığı ikinci hazırlık maçında Romanya Süper Lig takımlarından CSMS Lasi’yi 2-0 mağlup etti.

Evkur Yeni Malatyaspor ikinci hazırlık maçını da kazandı

10 Temmuz 2018 20:40


Bolu’nun Karacasu Beldesi’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Romanya Süper Lig takımlarından CSMS Lasi ile hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılı takım maçı yeni transfer Aleksic ve Arturo Mina’nın golleriyle 2-0 kazandı.


Evkur Yeni Malatyaspor rakibi karşısına Abdulsamet, Sadık, Murat Akça, Cissokho, Chebake, Azubuike, Murat Yıldırım, Aleksic, Hüseyin, Dia, Eren on biriyle çıktı.


Müsabakada Erol Bulut tüm futbolcularına şans verirken, yeni transfer Aleksic sergilediği performans ve attığı golle beğeni kazandı.




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