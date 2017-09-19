Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 15:34

Evkur Yeni Malatyaspor kupa maçı için Bursa’ya gitti

Evkur Yeni Malatyaspor, TFF 2.

Evkur Yeni Malatyaspor kupa maçı için Bursa’ya gitti

19 Eylül 2017 15:34

Lig ekibi İnegölspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı için bugün Bursa’ya gitti.


Süper Lig’in 5. haftasında yeni stadında Bursaspor’a 4-2 mağlup olan sarı-siyahlılar, sportif direktör Ali Ravcı, teknik sorumlu Hakan Çalışkan, altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun, antrenör Engin Fırat ve kaleci antrenörü Süleyman Kale nezaretinde yaptığı son antrenmanın ardından Bursa’ya gitti.


Elazığ aktarmalı olarak Bursa’ya geçen Malatya ekibi, İnegöl deplasmanına yedek ağırlıklı bir kadroyla gitti. Yeni Malatyaspor, kupa maçının ardından Süper Lig’in 6. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları için Bolu’ya geçecek. Bolu’da çalışmalarını gerçekleştirecek olan sarı-siyahlılar, cuma günü Karabük’e hareket edecek.


Yarın saat 13.00’de İnegöl İlçe Stadı’nda oynayacak İnegölspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Erkan Engin yönetecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç