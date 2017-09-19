Evkur Yeni Malatyaspor kupa maçı için Bursa’ya gitti

Lig ekibi İnegölspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçı için bugün Bursa’ya gitti.

Süper Lig’in 5. haftasında yeni stadında Bursaspor’a 4-2 mağlup olan sarı-siyahlılar, sportif direktör Ali Ravcı, teknik sorumlu Hakan Çalışkan, altyapı teknik sorumlusu Murat Uçkun, antrenör Engin Fırat ve kaleci antrenörü Süleyman Kale nezaretinde yaptığı son antrenmanın ardından Bursa’ya gitti.

Elazığ aktarmalı olarak Bursa’ya geçen Malatya ekibi, İnegöl deplasmanına yedek ağırlıklı bir kadroyla gitti. Yeni Malatyaspor, kupa maçının ardından Süper Lig’in 6. haftasında Kardemir Karabükspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıkları için Bolu’ya geçecek. Bolu’da çalışmalarını gerçekleştirecek olan sarı-siyahlılar, cuma günü Karabük’e hareket edecek.

Yarın saat 13.00’de İnegöl İlçe Stadı’nda oynayacak İnegölspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını Erkan Engin yönetecek.