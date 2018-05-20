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20 Mayıs 2018 13:36

Evkur Yeni Malatyaspor mali genel kurulunu yapacak

Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor 27 Mayıs’ta mali genel kurulunu gerçekleştirecek.

Evkur Yeni Malatyaspor mali genel kurulunu yapacak

20 Mayıs 2018 13:36


Kulüpten elde edilen bilgiye göre sarı-kırmızılı kulüp 27 Mayıs Pazar günü saat 10.00’da Nurettin Soykan Tesisleri’nde mali genel kurul için toplanacak.


Bu tarihte gerekli çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 17 Haziran Pazar saat 10.00’da Battalgazi Belediyesi’nin yeni kongre salonunda yapılacak.


Gelir-gider tablosu ve yeni sezonun tahmini bütçesinin açıklanacağı genel kurulda Adil Gevrek yönetimi mali açıdan ibraya sunulacak.


Süper Lig ekibinde seçimli genel kurulunun ise yakın bir tarihte düşünülmediği ifade edildi.




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