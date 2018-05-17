Evkur Yeni Malatyaspor sezonu evinde kapatıyor

Süper Lig’in 34. haftasında yarın saat 18.00’de Kayserispor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor’da hedef galip gelerek sezonu galibiyetle kapatmak. Hazırlıklarını bu yönde yapan Malatya ekibinde 4 önemli eksiklik bulunuyor. Galatasaray karşılaşmasında sakatlanarak sezonu kapatan Michael Pereira’nın yanı sıra Arturo Mina, Issam Chebake ve Eren Tozlu’nun da yarın ki maçta takımdaki yerini alamayacakları açıklandı.

Zorlu karşılaşma öncesi futbolcularıyla bir toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, zorlu bir sezonu Kayseri maçıyla geride bırakacaklarını hatırlatarak, sezon içerisinde emek harcayan, bütün oyuncularına teşekkür etti. Yarın saat 18.00’de başlayacak Evkur Yeni Malatyaspor - Kayserispor müsabakasını Volkan Bayarslan yönetecek.

İki renktaş takımın karşılaşmasının iftar saatine denk gelmesi nedeniyle de Evkur Yeni Malatyaspor yönetim kurulu üyesi Sait Aybak tarafından kumanya dağıtılacağı belirtildi.