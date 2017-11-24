Evkur Yeni Malatyaspor U21 takımı, Beşiktaş maçına hazır

mağlubiyetini alan Yeni Malatyaspor U21 Takımı, yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sezon başındaki performansının uzağında kalan sarı-kırmızılılarda Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Emre Akcebe, Eyyüp Uçar ve sakatlıkları devam eden İkbal İpek ile Mehmet Zencirkıran Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Ligde 12 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan U21 takımı, grupta başarılı grafik çizen Beşiktaş’ı konuk edecek. 8 galibiyeti ve 3 beraberliği bulunan siyah-beyazlıların ligde 27 puanı bulunuyor.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan son antrenmanda maçın taktiğini veren U21 E. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun’un, futbolcularına zorlu Beşiktaş maçından zaferle ayrılmak istediğini söylediği belirtildi. Tecrübeli oyunculardan kurulu bir takıma karşı mücadele edeceklerini anlatan Uçkun’un, oyuncularına “Tedbirlerimizi alacağız ancak önemli olan bizim ortaya koyacağımız oyun olacaktır” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Beşiktaş maçının hazırlıklarına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan genç futbolcular, daha sonra çeşitli pas organizasyonları gerçekleştirdi. Yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandıran sarı-kırmızılı genç takım daha sonra kampa girdi.

Yarın İnönü Stadı’nda saat 12.30’da Beşiktaş U21 ile E. Yeni Malatyaspor U21 arasında oynanacak karşılaşmayı sarı-kırmızılı taraftarlar da tribünden izleyebilecekler.