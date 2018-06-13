Evkur Yeni Malatyaspor Yakup Alkan’ı bir kez daha kiraladı

Lig takımlarından Çorum Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor’un genç futbolcusu Yakup Alkan’ı kadrosuna kattı.

Futbol yaşantısına İstanbul Bağcılar Gücü Spor Kulübü’nde başlayan 26 yaşındaki genç forvet, sırasıyla İstanbul Kartal Belediyespor, Tuzlaspor, Menemen Belediyespor, Çorum Belediyespor, Evkur Yeni Malatyaspor, Yeni Orduspor ve Diyarbekirspor takımlarında forma giydi. Futbol kariyerinde 90’ın üzerinde gol sığdıran Yakup Alkan’ın bir kez daha kiralama yöntemiyle transfer edildiği, genç futbolcunun bonservisinin sarı-kırmızılı kulüpte olduğu belirtildi.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor’un eski futbolcularından Malatya doğumlu Mehmet Enes Sığırcı da 1. Lig takımlarından Altınorduspor’a transfer oldu.

25 Yaşındaki Mehmet Enes, Evkur Yeni Malatyaspor’da 2 sezon forma giydi.

Geçen sezon yaşadığı çapraz bağ ameliyatı nedeniyle Manisaspor’da 5 maçta görev alabilen 25 yaşındaki defan oyuncusu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Evkur Yeni Malatyaspor’da şampiyonluk yaşayan, Hatayspor formasıyla Play-Off finali heyecanına ortak olan Mehmet Enes, Manisaspor’la 2020 yılına kadar olan sözleşmesini 7 Mayıs’ta feshetmişti.