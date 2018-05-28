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28 Mayıs 2018 12:47

Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut depremi

Evkur Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut’un Antalyaspor ile prensipte anlaştığı yönündeki haberler şok etkisine neden oldu.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Erol Bulut depremi

28 Mayıs 2018 12:47


Malatya temsilcisiyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan Erol Bulut’un Akdeniz ekibiyle her konuda anlaştığı belirtiliyor. Kırmızı-beyazlı yönetimin önceki gece Antalya’ya gelen teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalamak için el sıkıştığı ifade ediliyor. Bir süre önce gittiği Almanya’dan Antalya’ya geçtiği belirtilen 43 yaşındaki teknik adamın gün içerisinde kırmızı-beyazlı yöneticilerle yeniden bir araya geleceği ifade ediliyor.


Bu gelişme üzerine gözlerin çevrildiği Evkur Yeni Malatyaspor’da yönetimden herhangi bir açıklama yapılmaması şaşkınlıkla karşılanırken, Başkan Adil Gevrek’in gün içerisinde konuyla ilgili bir açıklama yapabileceği belirtiliyor.


Evkur Yeni Malatyaspor’da daha önce de sözleşmesi devam ederken Bayram Bektaş ve Ertuğrul Sağlam kulüpteki kötü işleyiş ve transfer politikasının yanlışlığını gerekçe göstererek istifa etmişti.


Erol Bulut’un da aynı nedenlerden dolayı sarı-kırmızılı kulüple devam etmeyi düşünmediği iddia ediliyor.




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