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13 Ağustos 2018 15:46

Evren’den ABD’ye sert tepki

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, Türkiye’ye ekonomik baskı uygulayan ABD’ye sert çıkarak, “Esnaf ve sanatkarlar olarak beklentimiz, ABD’nin kürecikteki bulunan Radar Üssünün boşaltılarak buraya Rusya’dan alınacak olan S-400 füzelerini yerleştirilmesidir” dedi.

Evren’den ABD’ye sert tepki

13 Ağustos 2018 15:46


Evren, “ABD’nin ülkemize yapmış olduğu ekonomik savaş yaptırımlarına karşın artık esnaf ve sanatkarlarımız bilime ve teknolojiye daha çok önem vererek 15 Temmuzda göstermiş olduğu birlik ve beraberliğin burada Amerika’ya gösterme zamanı gelmiştir. Osmanlı tokadı indirilmelidir. Benim ecdadım bu cihanda 600 yıl hüküm sürdü. Ancak böyle ülkelere, halka zulüm etmedi. 1 yıl içinde dünyayı savaşlara soktun. Bazı ülkeleri bir dilim ekmeğe muhtaç ettin sıra Türkiye’de mi? Ancak bu planlarınız Türk Milletine tutmaz. Esnaf ve sanatkarlar olarak ekonomi savasında ve her konuda devletimizin yanında olacağız olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu ülke toprakları için ecdadımız bağımsızlık mücadelesi verdi bundan sonrada bizler vermeye hazır olacağız. Bu ekonomi savaşın da esnaf ve sanatkarlarımız ele ele vererek çalışmalarımız ile kolaylıkla atlatacağımıza inanıyorum. Esnaf ve sanatkarlar olarak beklentimiz, ABD’nin kürecikteki bulunan Radar üstünün boşaltılarak buraya Rusya’dan alınacak olan S-400 füzelerini yerleştirilmesidir” diye konuştu.




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