E.Y. Malatyaspor 12. haftada Trabzonspor'u ağırlayacak

Y. Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında oynayacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan son antrenmanda oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Erol Bulut, taraftarlarının desteğiyle Trabzonspor'u yenip, son haftalardaki çıkışı sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Takım olarak bir bütün olduklarında yenemeyecekleri takım olmadığını kaydeden Bulut, "Sizlerle her zaman gurur duydum. Çünkü sahadaki mücadelenizle saygıyı fazlasıyla hak ediyorsunuz. Son haftalarda göstermiş olduğunuz performans beni memnun ediyor. Oynayacağımız Trabzonspor müsabakasını da taraftarımızın desteğiyle kazanıp, çıkışımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bu anlamda size olan güvenim sonsuz" dedi.

Antrenmanda yapılan taktik çift kalede geçen haftaki A.Alanyaspor maçındaki on birden sakatlığı bulunan Donald'ın yerine Ahmet Ildız'a şans veren Erol Bulut, savunmada ise Sadık Çiftpınar ve Murat Akça ikilisine görev verdi.

Sarı-kırmızılı takımda Mıtchael Donald ve Ertaç Özbir sakatlıklarından dolayı Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Arda Kardeşler'in yöneteceği Y. Malatyaspor - Trabzonspor müsabakası yarın saat 20.00'de başlayacak.