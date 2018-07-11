Fendoğlu’ndan turizm değerlendirmesi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu hız kesmeden teşekkür ziyaretlerine devam ediyor. Fendoğlu, son olarak Malatya Kültür ve Turizm müdürü Çetin Şişman’ı ziyaret etti. Ziyarette Fendoğlu’na parti yöneticileri ve parti üyeleri eşlik etti. Ziyarette konuşan Fendoğlu, "Kendisine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Allah nasip ederse bundan sonra da uzun bir süre beraber çalışacağız. Turizm benim mesleğim olduğu için kendimi de burada evimde hissediyorum. Turizm açısından Malatya’yı Allah nasip ederse cazibe bir şehir yapmaya çalışacağız. Bunu da inşallah hep birlikte el ele verirsek bunu başaracağız. Tekrar hayırlı olsun diyorum" dedi.

Kültür ve Turizm müdürü Çetin Şişman da, "Vekilimizin biraz önce bahsettiği gibi, turizm kökenli oluşu bizim için en büyük onun ve gurur kaynağıdır. Çünkü alanımızda iyi bir konuda vekilimizin seçilmiş olması bizi onure etti. Beraber inşallah vekilimizin destekleriyle Malatya’yı çok güzel noktalara geleceğiz hep birlikte. Ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

Daha sonra İl Müdürü Çetin Şişman, Milletvekili Fendoğlu’na, Malatya’nın geçmiş tarihini anlatan ’Malatya’ başlıklı kitap hediye etti.