Fendoğlu’nun seçim ziyaretleri sürüyor

Fendoğlu bu kapsamda PTT dağıtım merkezini, Göztepe Mahallesi’nde bulunan tekstil fabrikasını, Hidayet Mahallesi’ni, Doğu Garajını ziyaret edip, Çöşnük Mahallesi’nde mahalle toplantısı gerçekleştirdi. MHP’li Fendoğlu ve heyet ilk olarak PTT dağıtım merkezine geçti. Çalışanlarla sohbet eden Fendoğlu, kendini tanıttı. Fendoğlu, ardından, Göztepe Mahallesi’nde bulunan tekstil fabrikasını ziyaret etti. Fabrika çalışanlarıyla bir araya gelen Fendoğlu, emekçilerin her zaman yanında olduğunun vurgusunu yaptı. Daha sonra MHP’li heyetle birlikte Fendoğlu, Doğu ve Köy Garajını geçti. Tur firmalarını tek tek ziyaret eden Fendoğlu, yolcularla sohbet etti. MHP’li heyet akşam saatlerinde ise Çöşnük Mahallesi’ne geçti. Mahallelilerle bir araya gelen heyet, yürüyerek toplantı yapılacak salona geçti. Salona girerken meşaleli ve havai fişek gösterileriyle karşılanan MHP’li heyet teşekkür etti. Toplantıya MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP 1’inci sıra milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, diğer adaylar ve yüzlerce vatandaş katıldı. Başkan Avşar, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere dikkat çekerek, "Türkiye’miz önemli seçimlerden birini yapacaktır. Birincisi Cumhurbaşkanlığı, İkincisi milletvekili seçimi. Cumhur ittifakı Türk milletinin ruh kökünden tarihi hedeflerinden milli kimliğinden bin yıllık kardeşlik ve kader ortaklığından yüce bir umutla yüksek bir ufukla ortaya çıkmıştır. Cumhur İttifakı Milletin ta kendisidir. Cumhur ittifakı devlet fikri millet aklıdır. Ve bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Birinci turda inşallah seçilecektir" dedi.

MHP Malatya 1’inci sıra milletvekili adayı Fendoğlu da, kendisi ve 6 arkadaşıyla birlikte Malatya’nın huzura çıktıklarını kaydederek, "Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden kıymetli. Bizler hiçbir partiyle, hiçbir siyasi eğilimle kavgalı değiliz. Hiç birisiyle de işimiz yok. 24 Haziran’a kadar da kulaklarımızı her türlü dedikodu ve spekülasyonlara kapattık. İşimize bakacağız. 24 Haziran akşamı sandıktan zaferle çıkmaya çalışacağız. Bura da siz değerli dostlarım, hemşerilerim, akrabalarım tüm Malatyalıların katısı olacak. Bizleri gönderdiğiniz takdirde ne olur? Herkesin kafasında olan soru bu, kapıyı açacaksınız gideceksiniz, cevabı bu. Bizden istediğiniz bir şey varsa da en samimi, en kalbi duygularımla söylüyorum; sizlere vereceğimiz en güzel şey gönülden samimiyetimiz ve başımızı öne eğilmesidir" diye konuştu.