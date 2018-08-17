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17 Ağustos 2018 22:31

Fenerbahçe kafilesi Malatya’da

Spor Toto Süper Lig’in 2.

Fenerbahçe kafilesi Malatya’da

17 Ağustos 2018 22:31

haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, Malatya’ya geldi.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçakla saat 22.00’de Malatya Havalimanı’na gelen sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar meşale yakıp tezahüratlarla karşıladı.


Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibe yoğun sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar bazı futbolcularla fotoğraf çektirdi.


Yeni transfer İslam Slimani’nin de yer aldığı Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle havalimanından ayrılarak mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.




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