Fikret Orman kılıç kuşandı!

Orman, kuşandığı kılıçla poz verdi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig’in 13. haftasında oynayacakları Evkur Yeni Malatyaspor maçı için Malatya’ya geldi. Başkan Orman, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Hakan Özköse ile birlikte Malatya’nın tarihi ve turistik merkezlerini gezdi. Battalgazi Konağı’nı ziyaret eden Orman ve yöneticiler, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait kıyafetler giydi. Başkan Fikret Orman elindeki kılıçla basın mensuplarına poz verirken, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil kılıç ve kalkan, Hakan Özköse de balta ve kalkanla fotoğraf çektirdi.