Fotokamp etkinliğinin ardından

Dr. Ata Yakup Kaptan ile Fotokamp Genel Koordinatörü Mustafa Ertekin ve fotoğraf sanatçıları Faruk Saraç ile Erdal Kınacı 3. Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliğini değerlendirdi.

3. Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliğinin büyük bir katılım ve coşku ile geçtiğini belirten Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen, Malatya Valiliği, Arapgir Kaymakamlığı, Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ, İnönü Üniversitesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve STK’lar tarafından desteklenen 3.Uluslararası Malatya Fotokamp’a 5 ülke ve 50 ilimizden 15 bini aşkın kişi katıldı. Bölgede bu güne kadar yapılan en büyük organizasyon olan Fotokamp kapsamında, Fotoğraf gösterileri, fotoğraf teknik gezileri, çeşitli fotoğraf etkinlikleri, kanyon yürüyüşleri ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirildi. Çocuk sanat atölyesi çocuklar için güzel çalışmalara imza attı. Çocuklar, maske boyama, taş boyama, kum boyama, pastel boyama gibi etkinlikler yaparak Fotokamp’ın tadını çıkardılar. Akşamları kamp ateşinin başında ateş başı sohbetleri ve müzik sunumları ile de katılımcılar halay çekerek gönüllerince eğlendiler. Her iki etkinliğimizin gerçekleştirilmesinde bizlere katkı sunan ve ilçemize gelerek bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize, Malatya Valiliğine, Malatya Büyükşehir Belediyesine, İnönü Üniversitesine, Arapgir Kaymakamlığına, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Yeşilyurt Belediyesine, Battalgazi Belediyesine, İl Sağlık Müdürlüğüne, MAFSAD’a, MASKİ Genel Müdürlüğüne, BİLSAM’a, Belleğini Koruyan Kentler Derneğine, Arapgirli Kadınlar Dayanışma Derneğine, Arapgir Sevgi Derneğine, Arapgir Doğa Sporları Derneğine, Arapgir Postası Gazetesine, Malatya Arapgir Çevresine Kalkındırma Derneğine, Malatya Aşçılar Federasyonuna, Parantez Eğitim Kurumlarına, Şener Dağıtıma, Selen Ofset’e ve belediyemizin her kademesinde çalışan değerli personelime teşekkür ederim” diye konuştu.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan ise, etkinlik kapsamında Arapgir’in mimari dokusunu fotoğraflayarak ele aldıklarını belirterek, “Burada 12-13 kişilik bir grup ile Arapgir’in özel mimarisini fotoğrafladık. Bu kapsamda daha çok Arapgir’in yerel mimarisi, geçmişten bugüne kalan tarihi yapılar, geleneksel meslekler ile yaşamla ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar kapsamında, Arapgir’in tarihi hamamları, konakları, camilerin iç ve dış mekanları fotoğraflandı. Bunların temel amacı gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü Arapgir’de bulunan bu tarihi mimari yüz, yüz elli yıl sonra yok olacak. Bunların hepsini bizler fotoğraflayarak Arapgir’e bir kent, ilçe belleği oluşturduk. Bu noktada etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fotokamp’a katılmaktan dolayı büyük bir keyif duyduğunu aktaran fotoğraf sanatçısı Faruk Saraç da, “Fotoğrafçılar, Fotokampta bir arada üretmenin heyecanını yaşadı. Bu çok önemli bir şey, arzuladığımız bir şey. Bu anlamda bu etkinlik çok önemli. Burada belediyenin çabaları da çok önemli. Çünkü kültür ve sanat özürlü bir toplum olduğumuz bir gerçek. Bunu Arapgir Belediyesi çok iyi bir şekilde yaptı. 35 yıldır Anadolu tozunu yutan birisi olarak söylüyorum, ülkemizin insan kalitesinin en yüksek olduğu şehirlerden bir tanesi Malatya’dır" dedi.

Fotokamp Genel Koordinatörü Mustafa Ertekin ise, “Bu yıl Türkiye’nin fotoğrafçılarını bütçemizin yettiği oranda da yurt dışındaki bazı fotoğrafçıları Arapgir’in güzellikleri ile buluşturalım dedik. Geriye baktığımızda doğru bir karar verdiğimizi görüyorum. Arapgir kültürel, coğrafi ve tarihi anlamda çok zengin bir yer, iyi ki de Arapgir’de böyle bir etkinlik yapmışız. Bu fotoğrafçılar gittikleri yerde çekmiş oldukları fotoğrafları paylaşarak ciddi oranda Arapgir’in tanıtımını yapmış olacaklar. Tabi bununla kalmayacak, biz üretilen fotoğrafları toplayarak çeşitli illerde sergiler oluşturarak bu fotoğrafların daha farklı kesimlere ulaşmasını sağlayacağız" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.