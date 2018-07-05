Fotokamp’ın ardından

Usta Fotoğraf Sanatçıları İbrahim Demirel, Tarık Yurtgezer, Özcan Yurtalan ve Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) Başkanı İnan Orhan, sona eren 4.Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fotokamp etkinliğinin önemine değinen Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Demirel, “Malatya’da düzenlenen 4’üncü Fotokamp, birincisini Levent Vadisinde yaptılar, ona ve 4’üncüsüne katıldım. Bir Malatyalı olarak fotoğrafla ilgili yapılan bu çalışmayla gururduyuyorum. Türkiye çapında etkin fotoğraf sanatçıları ile insanların tanışması çok önemli. Fotokamp bana geçmişimi çocukluğumu hatırlattı. Kürecik’teki doğayı burada gördüm. Son derece insanlar sıcak, köylere gidiyorsun hiç tanımadığınız insanlar seni o kadar güzel karşılıyor ve fotoğraf çekilmesi için yardımcı oluyorlar, bu çok önemli. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için MAFSAD’a ve Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Malatya’da düzenlenen dört Fotokamp etkinliğinin ikisine katıldığını belirten Tarık Yurtgezer ise,"Bu etkinlikleri çok faydalı buluyorum. Çünkü burada Türkiye’nin bir yerinde gelen fotoğraf sanatçıları ile fotoğraf severler bir araya geliyor ve paylaşımda bulunuyor. Bölge olarak da çok güzel Arapgir. Levent Vadisi de güzeldi. İki bölgenin ayrı ayrı özelikleri var ayrı ayrı olanaklar vaat ediyorlar fotoğraf sanatçılarına. Yöre insanı çok sıcak samimi bizleri ağırlamak için ellerinden geleni yaptılar. Etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Diğer bir fotoğraf sanatçısı olan Özcan Yurtalan da , “Kampta benimde bir çalışma atölyem oldu. Daha öncede bir kaç kez katıldığım bir etkinlikti.Bu yılki hem mekan hemde faaliyetler itibariyle oldukça başarılı bir çalışma oldu.Önümüzdeki yıl daha iyi bir kamp ve daha geniş bir katılım olacaktır” dedi.

Kampın sorunsuz tamamlandığını kaydeden,(MAFSAD) Başkanı İnan Orhan ise, kampa yoğun bir katılımın olduğunu bine yakın çadırın kurulduğunu ifade ederek, “Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.