Gelinin yaşının 15 olduğunu öğrenince fotoğrafını çekmedi

Damadın ısrarına ve tepkisine rağmen kararından dönmeyen fotoğrafçı büyük takdir topladı.

Olay Turgut Özal Tabiat Parkında yaşandı. Malatya’da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, geçtiğimiz Perşembe günü daha önce anlaştığı bir çiftin fotoğrafını çekmek için tabiat parkına gitti.

Burada yapılan hazırlıkların ardından iddiaya göre gelinin küçük olduğunu gören Albayrak, geline yaşını sordu. ’15’ cevabını alan Albayrak, ‘Ben 15 yaşındaki bir gelinin fotoğrafını çekmem’ diyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine damatla kısa süre tartışan Albayrak, ısrarlara ve tepkilere rağmen çiftin fotoğrafını çekmeyerek olay yerinden ayrıldı.

Olayı anlatan Albayrak, “Çekim gününden yaklaşık 15-20 gün önce damat adayı dükkana gelerek tarihi verdi. Biz ‘tamam’ dedik ve gün boyu o alanda fotoğraf çekeceğimizi söyledik. Sabah ilk çekimi onlarla başlayacağımızı söyledik. Nitekim çekim günü gittiğimizde gelini o ana kadar hiç görmemiştim. Gelini gördüğüm zaman ise yaşının küçük olduğunu hissettim. Sormuş bulundum ‘kaç yaşındasınız’ diye bir ‘15’ dedi bir yalpaladı ‘16’ dedi. Belli zaten yaşı küçük olduğu, ben de ‘prensip gereği çocuk gelinin fotoğrafını çekmiyorum’ dedim. Bir başka fotoğrafçı ile çalışmasını söyledim. Damadın tavrı net yani sen parana bak ne yapacaksın, uğraşma parana bak gibisinden. Hala ısrar edince çekmeyeceğim diye bu defa hakaret küfür ederek üstüme yürüyüp yakamdan tuttu. Ondan sonra olanlar oldu etraf da piknik yapanlar ve birkaç meslek arkadaşım çekim için orada olan kişiler araya falan girdiler. Bizi arabaya bindirdiler olay büyümesin diye ve tam da adamına denk geldi yani ben bunca yıl insan haklarının bir sorumlusuyum. Eylemlerde çocuk istismarcılarına karşı en ön sıralarda yer almışımdır. 23 Nisanlarda çocuklara ücretsiz etkinlik yapan bir insanım. 8 Mart’ta kadınlara etkinlik yapan bir insanım. Benim gibi bir adama bu konuda ısrar edince de olan oldu ilk defa karşılaşıyorum umarım son olur” şeklinde konuştu.

Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından binlerce kişinin kendisini arayarak tebrik ettiğini ve ‘arkandayız’ mesajı verdiğini kaydeden Albayrak, “Ben olayı sosyal medyada gördüm. Aslında ilk etapta çekingenlik oluştu bende, damat döven fotoğrafçı gibi hissettim sonra insanlar içeriğini okuyup tebrik mesajları gönderince teşekkür mesajları yazınca telefonlar açınca farkında olmadan tüm Türkiye’nin dikkatini çocuk geline çekmişiz bunu hissettim. Bu da çok güzel bir duygu, Türkiye’nin her tarafında binlerce telefon, binlerce mesaj aralıksız olarak hiç susturmadan insanların desteğini almak bu tarz bir şey yaptığım için insanların desteğini almak güzel, umutlandım açıkçası. Meslektaşlarım tek tek aradı isim sayamayacağım şuanda yapabilecekleri bir şeyin olup olmadığını herhangi bir sıkıntı olup olmadığını sordular. Bir sürü avukat aradı, bir yasal süreci olursa arkandayız diye. Ne bileyim yani 60-65 yaşındaki kadınlar geldi ellerinden öpmek istiyorum dedi. Duygulandım açıkçası çok güzel şey yapmışız dedim kendi kendime. Tabi işin kavga boyutu geri planda olsa daha iyi olacaktı aslında ama biraz o ön planda çıktı. Sadece fotoğrafçılar değil aslında düğün sektörüne hizmet eden herkese bu düğün salonunda başlar düğün salonu onlara onu kiralamasa gelinlikçi gelin satmasa kuaför saçını yapmasa matbaa davetiyesini basmasa fotoğrafçı fotoğrafını çekmese içlerinde biz bunu yapmasak mı bir düşüncesi olmasını diliyorum. Hani sadece Malatya da ki meslektaşlarıma değil tüm Türkiye deki düğün sektörüne böyle kampanya başlatmaları çocuk gelin çekmiyoruz çocuk gelinlik satmıyoruz düğünlerini yapmıyoruz gibisinden bir şeyler yaparlarsa dikkat çekilecektir en azından sayıda azalma olacaktır” diye konuştu.