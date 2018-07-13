Gençler tarihi yerleri geziyor

Gençlik Meclisi tarafından bu kapsamda Akçadağ Sultansuyu Tarım İşletmesine ve Levent Vadisi Kanyonuna gezi düzenledi. Düzenlenen gezi programına Gençlik Meclisi üyelerinden 50 gönüllü üye katıldı. Gençler Akçadağ Sultansuyu Tarım İşletmesini ve Levent Vadisi’ni ziyaret ederek Akçadağ Sosyal Tesislerinde yemek yedi.

Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisinin sosyal, kültürel ve entelektüel etkinlikler düzenlediğini ifade eden Gençlik Meclisi üyesi Mukaddes Derin, “Düzenlenen etkinliklere katılmak ve Kent Konseyi ailesinin bir üyesi olmak için bütün genç arkadaşlarımızı Kent Konseyi’ne bekliyoruz” diye konuştu.

Sultansuyu Tarım İşletmesinde atlara binen gençlik meclisi üyeleri düzenlenen organizasyondan dolayı Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu’na teşekkür etti.