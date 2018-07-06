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06 Temmuz 2018 16:28

Gönüllü gençler yaşlıların gönlünü aldı

Malatya Kent Konseyi, gençlerin sosyal, kültürel ve geleneksel değerlere olan bağlılığını arttırmak ve bu yönde sürdürülebilir bilinç oluşturmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Gönüllü gençler yaşlıların gönlünü aldı

06 Temmuz 2018 16:28


Bu kapsamda Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile birlikte Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret ettiler.


Malatya Kent Konseyi’nin Kendine ve Kentine Saygı Duy Projesinin “Yaşlılara Saygılı Ol” teması çerçevesinde gerçekleştirilen ziyarette gönüllü gençler yaşlıların gönüllerini alarak onlarla bir süre sohbet edip tecrübelerini dinlediler. Gençler, yaşlılara saygı temasının çok önemsendiğini belirterek yaşlıların toplumun önemli değerleri olduğunu ve hayat tecrübesi adına onlardan öğrenecekleri çok şeyin olduğunu söylediler. Gençlik Meclisi Üyesi Hümeyra Güneş ise hayata yeni atılan gençlerin yaşam, iş, aile ve toplumsal hayat adına yaşlılardan öğreneceği çok şeyin olduğunun altını çizerek, “Gençlik Meclisi olarak düzenli periyotlarda bu ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.


Huzurevi sakinleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek gençlerle uzun sohbetler yaptılar. Gençlik Meclisi üyelerinin hediyelerini de büyük bir memnuniyetle kabul eden huzurevi sakinleri gençlere çeşitli konularda nasihatlerde bulundu.




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