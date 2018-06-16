Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

Elbette ki bunu yapanlar cezasız kalkmayacak hesabını verecek" dedi.

Bakan Tüfenkci, bayramın ikinci gününü Pütürge ve Doğanyol’a ayırdı. AK Parti Malatya Milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ile birlikte Pütürge’nin Pazarcık, Örmeli, Bakımlı ve Doğanyol’un Koldere, Damlı ve Gökçe Mahallelerinde vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Tüfenkci, mahalle muhtarlarının taleplerini dinledi.

Muhtarlar sulama suyu ihtiyacını gündeme getirirdi. Bakan Tüfenkci de mahallerin faydalanacağı baraj ve gölet çalışmaları ile ilgili DSİ yetkililerinden bilgi aldı, çalışmaların hızlandırılması için talimat verdi.

Türkiye’nin tarihi bir seçime gittiğini belirten Tüfenkci, hizmetin kendi işleri olduğunu, 16 yıldır millete hizmet için yurdun her bir noktasında çalıştıklarını söyledi.

Bakan Tüfenkci, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıya ilişkin olarak da şu değerlendirmelerde bulunarak, "Suruç’taki saldırı demokrasiye, insanlığa ve siyasete yakışmayan alçakça bir saldırıydı. Orada, özellikle terörden ve kandan beslenen, siyasetini bu şekilde geliştirmeye çalışan, insanların iradeleri üzerine ipotek koyup baskıyla oy toplamaya çalışanlar veya baskıyla milleti korkutmaya çalışanların yeni bir oyunuydu. Elbette ki bunu yapanlar cezasız kalkmayacak, hesabını verecek. Adalet mekanizması çalışmaya başladı. Hukuk çerçevesinde suçlu, suçsuz ayrımı yapılarak oradaki olayın hem faillerinin bulunması hem de bunu azmettiren ve sebep olanların yargı ve toplum vicdanı önünde cezasız kalmaması için elbette ki yargının harekete geçmesi doğru" diye konuştu.