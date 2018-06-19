Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçim çalışmalarını Malatya’da sürdürüyor. Tüfenkci, seçim çalışmaları kapsamında Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya milletvekili adayı Selahattin Barış Palandöken ile Fırat Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

24 Haziran’da Türkiye’nin geleceği için tarihi bir oylamanın yapılacağını ifade eden Bakan Tüfenkci, konuşmasında şunları söyledi:

"Bir anlamda çocuklarımızın, geçlerimizin, yarınlarımızın oylamasını yapacağız. Bir yandan terörle mücadeledeki başarıyı taçlandırmak, Türkiye’de terörün kökünü kazımak adına 24 Haziran’da devam mı, tamam mı diyeceğimiz bunun kararını sizler vereceksiniz. Bir yandan ekonomiyi büyütme adına, ’Türkiye daha fazla büyüsün, Türkiye’de daha fazla iş, aş olsun’ diyorsanız ’Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ diyeceksiniz. Eğer siz, Afrin’e, Cerablus’a, Kandil’e girerken milletinden başka kimseden izin almayan bir lider olsun istiyorsanız ’Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ diyeceksiniz."

Bakan Tüfenkci, muhalefetin cumhurbaşkanı adaylarını eleştirerek, "Onlar, ’Yerli otomobil de neymiş, biz işbaşına gelirsek hemen bu projeyi durduracağız. Kanal İstanbul da neymiş, biz işbaşına gelirsek bunu durduracağız’ diyorlar. Geziciler de böyle diyordu. ’3. havalimanını durdurun, Marmaray’ı, Avrasya’yı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü durdurun’ diyorlardı ama onların gücü yetmedi. Millet onlara gerekli dersi verdi. 24 Haziran’da da sizler bu dersi vereceksiniz" şeklinde konuştu.

AK Parti’nin Malatya’ya birçok yatırım yaptığını kaydeden Tüfenkci, "Türkiye’de vizyon sahibi, birikim, erdem sahibi, cesaret sahibi, irade sahibi bir lider istiyorsanız, 24 Haziran’da ’Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ diyeceksiniz. Lider bir Türkiye, bölgesinde lider, dünyada lider bir Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında bir Türkiye olsun istiyorsanız 24 Haziran’da ’Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ diyeceksiniz. Türkiye’nin her yıl yüzde 7 civarında büyümesini istiyorsanız, işsizlik sorunu biter diyorsanız ’Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’ diyeceksiniz. Birileri, ’Malatya’da AK Parti’liler ne yapmış?’ diyor. Malatya’da Karaciğer Hastanesini kim yaptı? Türkiye’nin tek, dünyanın ikinci karaciğer merkezini AK Parti yaptı. Yanına da Türkiye ve bölgenin en önemli kanser merkezini Onkoloji Hastanesini AK Parti yapıyor. Eğitim ve Araştırma Hastanesini AK Parti yaptı. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini, Fizik Tedavi Hastanesini, Battalgazi’ye Devlet Hastanesini AK Parti yapıyor" diye konuştu.