Güney Kuşak Yolunun Kernek-Beydağı hattında sona doğru gelindi

Malatya’nın kent içi ulaşımda en önemli yol projelerinden biri olan Güney Kuşak Yolu projesinin Kernek-Beydağı hattın çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Büyükşehir Belediyesi Kernek Şelalesi üzerinde kavşak çalışmaları yapıyor. Kurban Bayramı’nda Malatyalıların kent içinde daha rahat seyahat edebilmeleri sağlayacak Güney Kuşak yolunun büyük kısmını asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi, derme sulama kanalının 100 metrelik bölümünün üstünü de kapattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ta Güney Kuşak Yoluna giderek yapılan çalışmaları inceledi. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sinan Çeçen ve bazı şube müdürleri de katıldı. 11.5 kilometre uzunluğundaki Güney Kuşak yolunun bugüne kadar 8 kilometrelik bölümünün hizmete açıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Güney Kuşak yolunun Kernek-Beydağı hattında kanal kapatma, taş duvar, kavşak düzenleme ve asfaltlama çalışmaları yaptık. Yolda kot farkını 2 metre aşağı düşürerek projede önemli bir dönemeci daha tamamlamış olduk. Çevre düzenleme ve ince işlerin yapılacağı hat Kurban Bayramında hizmet verecek. Fahri Kayahan Bulvarından başlayan proje Turgut Özal, Çilesiz, Cemal Gürsel, Beydağı, Kernek, Yamaç, Fırat ve Çöşnük mahallelerinden geçip Çöşnük kavşağında Kuzey Kuşak yoluyla birleşiyor. Bölgede gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm sonrası artan nüfus yoğunluğunun ihtiyacını da giderecek Güney Kuşak yolu projesi, bağlantı yollarıyla da birleştirildi. Güney Kuşak yolunun geçtiği Cemal Gürsel, Beydağı ve Yamaç mahallelerinde ise çalışmalar devam ediyor. Hattın üzerinde 110 yapının bugüne kadar 70’e yakını yıkıldı. Geriye kalan yapıların yıkımı için Büyükşehir Belediyesi olarak görüşmelere devam ediyoruz” diye konuştu.