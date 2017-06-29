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29 Haziran 2017 18:54

Hacı Abdi Mahallesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Hacı Abdi Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Hacı Abdi Mahallesinde asfalt çalışmaları devam ediyor

29 Haziran 2017 18:54


Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Battalgazi ilçesinin muhtelif bölgelerinde asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Hacı Abdi Mahallesi Önal Sokak’ta sıcak asfalt çalışması yapıldı.


Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Hacı Abdi Mahalle Muhtarı Mehmet Çolak, “Mahallemiz dört dörtlük oluyor. 20 sokak bitti, sadece bir sokak kaldı. Orada da trafik yoğun olduğu için pazarın kurulduğu semt olarak görülüyor. Sanıyorum o sokağın bitirilmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Sorunları başkanımıza ilettik. 3 sokakta daha çalışmalar tamamlandığında mahallemizde çalışmalar sonlanacak. Çalışmalar tamamlandığında ise Hacı Abdi Mahallesi dört dörtlük bir mahalle olacaktır” şeklinde konuştu.




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