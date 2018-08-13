Hasırcılar’da kanalizasyon hattı çalışmaları başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü Karakaya Baraj Gölü’nün korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması amacıyla hazırlanan Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAYHİB) kapsamında Battalgazi İlçesi Hasırcılar Mahallesi’nde kanalizasyon hattı çalışmaları gerçekleştiriyor. Konuyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Karakaya Baraj Gölü’ne sınırı bulunan Battalgazi ilçesi Hasırcılar Mahallesi’nde 8 bin 625 metrelik kanalizasyon hattı çalışmalarımıza başladık. Çalışmalarımız kapsamında 204 adet parsel ve143 adet muayene bacası çalışması gerçekleştireceğiz. Mahallede gerçekleştirdiğimiz kanalizasyon hattı çalışmalarımızla, mahalle halkının daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını hedefliyoruz. Karakaya Barajı’nın korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak daha sağlıklı ve modern bir şehir inşa etmek için 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz” diye konuştu.