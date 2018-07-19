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19 Temmuz 2018 10:58

Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu

Malatya’da özel bir hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu

19 Temmuz 2018 10:58


Olay, Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Müge Sokak’ta bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı özel hastane binasının depo olarak kullanılan zemin katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastanenin zemin katındaki yoğun dumanı gören güvenlik görevlisi, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Hastanede yangının çıktığı bölümde hasta bulunmazken, hastane önünde park halinde bulunan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı. Yangın nedeniyle hastane çevresinde panik yaşandı. Çevreyi ise yoğun bir duman bulutu kapladı.


Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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