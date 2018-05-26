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26 Mayıs 2018 16:11

Hastaneye kızıp çatıya çıktılar

Malatya’da özel bir hastaneye giden 2 genç, iddiaya göre kendilerinden istenilen acil giriş katkı payına itiraz etti.

Hastaneye kızıp çatıya çıktılar

26 Mayıs 2018 16:11

Polisin de devreye girmesiyle dışarı çıkarılan gençler tepki için bir apartmanın çatısına çıktı.


Edinilen bilgiye göre Fırat Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bir özel hastanenin acil servisine giden 2 genç iddiaya göre kendilerinden istenilen katkı payına itiraz etti. Tartışma çıkması üzerine hastane görevlileri durumu polise bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, taşkınlık çıkardıkları iddia edilen gençleri dışarı çıkardı.


Duruma sinirlenen 2 genç tepki göstermek için hastanenin karşısında bulunan bir apartmanın çatısına çıktı. Çevredekilerin durumu polise bildirmesi ile olay yerine gelen ekipler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ise olası bir atlamaya karşılık aşağıya hava yastığı kurdu.


Polis ekipleri uzun süre intihar girişiminde bulunan gençleri ikna etmeye çalışırken, çevrede toplanan meraklı vatandaşlar ise, cep telefonu ile olan biteni görüntülemeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sonrası gençler eylemlerinden vazgeçerek aşağı indirildi. 2 genç daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




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