Hekimhan’da Adalet yürüyüşü

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından CHP tarafından başlatılan ’Adalet Yürüyüşüne’ CHP Malatya il yönetimi destek vermeye devam ediyor.

CHP Hekimhan İlçe Başkanlığı önünde toplanan yaklaşık bin kişilik CHP’li grup ellerinde ’Adalet’ yazılı pankartlarla uzun süre yürüdü. Yürüyüş sonrası konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, Genel Başkanları tarafından başlatılan yürüyüş eylemine destek verdiklerini belirterek “Bu adalet bir gün herkese lazım olacak. Bu adalet mutlaka gerçekleşmelidir” dedi.

Daha sonra söz alan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, demokrasi ve Cumhuriyet değerlerine her zaman sahip çıkan Hekimhan ilçesinde adalet için yürüdüklerini belirterek “Bugün burada bu yürüyüşümüzle İstanbul’a yürüyen Genel başkanımıza, genel başkan yardımcılarımıza, milletvekillerine ve halkımıza destek verdik” diye konuştu.

Adaletin olmadığı bir ülkede huzurun olmayacağını dile getiren Kiraz, “Onun için her şeyin başı Adalettir. Bu yüzden adalet sadece hukuki bir terim değil aynı zamanda toplumsal açıdan da önemli bir kavram” ifadelerine yer verdi.

Yürüyüş sırasında polis ekipleri de geniş güvenlik önlemleri aldı.