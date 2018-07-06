Hekimhan’da ‘İmar Barışı’ konulu toplantı düzenlendi

Hekimhan Öğretmenevi Konferans Salonunda gerçekleşen bilgilendirme toplantısında konuşan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, bu toplantı ile kanun hakkında herkesi bilgilendirmek istediklerini söyledi. Kaçak ve hazine arazisi üzerine yapılan yapıların sorun olduğunu ve elektrik, su aboneliklerinin yapılamadığını belirten Millioğulları, “Bu nedenle, bunu bir fırsat bilerek yapı ruhsatı olmayan, arsasında cins tashihi yaptıramayanlar için büyük bir fırsat vatandaşlarımızın iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Bu vesileyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’müze çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İmar ve Planlama Şube Müdürü Bilal Kan ise “İmar barışını bir cümle ile anlatılacak olursak, imar mevzuatına aykırı olarak yapılmış olan yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi ile vatandaşlarımızın mevcut sorunlarının çözülmesidir. Bu yasal düzenlemedeki hedef ise, vatandaşlarımızın devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imar mevzuatına uygun olmayan, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmaktır" diye konuştu.

Toplantıya Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, AK Parti İlçe Başkanı Adil Ağcan, Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Şatır, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaya Günay, daire amirleri ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.