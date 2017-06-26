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26 Haziran 2017 17:18

İl Başkanı Ömer Faruk Kalı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, Malatya’da son zamanlarda artan asayiş olaylarına değinerek,İdari ve mülkü amirlerin bu konunun üzerine düşerek Malatya’da güvenliği tekrardan sağlamaları gerektiğini söyledi.

İl Başkanı Ömer Faruk Kalı:

26 Haziran 2017 17:18


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığında Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.


Törene MHP MYK Üyesi Erol Gül, MHP Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, MHP İlçe Başkanları, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Malatya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, Malatya Minibüsçüler ve Umum Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş ve partililer katıldı.


Burada bir konuşma yapan MHP Malatya İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramını kutlayarak, bayramın hayırlara vesile olmasını temenni etti.


“Türk İslam Birliğini kurmamız lazım”


Ramazan ayında emperyalist güçlerin oyunlarına ve Müslüman coğrafyasında kan akıtmaya devam ettiğini aktaran Kalı, “Bizler Türk İslam Birliğini kurmadığımız sürece Müslüman kanları dökülmeye devam edecektir. Bu birlik ve beraberlik ruhunu bir an önce aktif hale getirip buna mani olan güçlere de engel olmamız gerekiyor” dedi.


Malatya’daki asayiş olayları çare bulunmalı


son günlerde Malatya’da yaşanan asayiş olaylarına da değinen Kalı, “Malatya son zamanlarda güvenlik sorunu yaşanmaya başlamıştır. İnsanlar belli noktalarda korku içindedir. Bu olayları bir an önce durdurmamız lazım. İdari ve mülkü amirler bu konunun üzerine düşmeli, Malatya’da güvenliği tekrardan sağlamalıdırlar” şeklinde konuştu.


MHP MYK Üyesi Erol Gül ise, Ramazan Bayramının huzura, kardeşliğe, barışa ve İslam coğrafyasında akan gözyaşlarının dinmesine vesile olmasını temenni etti.


15 Temmuz sürecine değinen Gül, Türk Milletinin, İslam Aleminin ve Ortadoğu’nun umudu olduğunu kaydetti.


"Önceliğimiz Türkiye’nin normalleşmesine katkı sağlamak"


MHP’nin önceliğinin kişi veya parti meselesi olmadığını ifade eden Gül, önceliğin, Türkiye’nin normalleşmesine katkı sağlamak ve bunu hızlandırmak olduğunu belirterek, bayramın birliğe ve beraberliğe vesile olmasını diledi.


Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç da, “Bu günler bizim hayatımızda önemli günler. Allah’a ne kadar şükretsek az bizi bayrama kavuşturduğu için. İnşallah bayramlar bizim birliğimize ve kardeşliğimize vesile olur” diye konuştu.


Malatya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise, herkesin bayramını kutlayarak, bayramların insanlar arasındaki kardeşliği pekiştirdiğini ifade etti.




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