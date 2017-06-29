İl spor merkezleri açıldı

Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen il spor merkezleri açılış törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Memnune Denizhan, antrenörler, sporcular ve sporcuların aileleri katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Genel Müdürlüğünün 79. Kuruluş yıl dönümü olan 29 Haziranın bilerek seçildiğini ifade ederek, hem teşkilatın yaş gününü hem de spor merkezlerinin açılışını yaptıklarını söyledi.

Fındıklı açılacak branşların her kesimden öğrenci ve sporcuya hitap ettiğini belirterek, “Spor disiplinli bir yaşam tarzıdır. En büyük yararı sağlıklı yaşam, disiplin ve sosyalleşmektir. Bütün branşlarımızı çocuk ve gençlerimizin hizmetine açtık. 40 branşta tesislerimizde antrenörlerimizin idaresinde yaz spor okullarında halkımızın hizmetindedir. İl Spor Merkezlerinin mantalitesi birkaç amaca dayanmaktadır. Birincisi okulların kapanmasının ardından öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak değerlendirmeleridir. İkincisi çocuklarımızın, spor disiplinine alışarak bundan sonraki hayatlarında sevdikleri bir branşta güzel bir hobi sahibi olmalarını sağlamaktır. Üçüncüsü bizim kendi amacımız var. Bizim amacımız da yetenekli çocuklarımızı, yetenekli oldukları branşa yönlendirerek, eğitmek ve milli takıma kazandırmaktır. Bu nedenle İl Spor Merkezlerini çok önemsiyoruz. Yüzme Hariç tüm branşlarımız ücretsizdir. Kayıtlarımız halen devam etmektedir. Engeliler için de yaz spor okulları yaptık. Zihinsel, bedensel, görme ve işitme Engeli sporcularımızı da il spor merkezlerine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İl Müdürü Sadi Fındıklı’nın konuşmasının ardından Malatya Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi, tekvando sporcuları, güreş takımı ve jimnastik ekibinin çeşitli gösterileri gerçekleşti.