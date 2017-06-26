İnönü Üniversitesinde bayramlaşma töreni

Üniversite Konukevinde düzenlenen bayramlaşma törenine İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları, Öğretim Görevlileri ve çalışanlar katıldı.

Programda bir konuşma yapan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, tüm İslam Aleminin bayramını kutlayarak, bayramın ülkeye ve bölgeye birlik ve beraberlik getirmesini diledi.

Göreve geldikleri günden beri İnönü Üniversitesini hem şehre hem de ülkeye daha iyi hizmet edebilecek bir konuma getirmek için büyük çaba içerisinde olduklarını kaydeden Baharçiçek, son dönemlerde Türkiye’de yaşanan olumlu gelişmelere de üniversite olarak katkı vermek istediklerini aktardı.

İnönü Üniversitesinin hem bölgenin hem de ülkenini en önemli kurumlarından olduğunu aktaran Baharçiçek, üniversitede özellikle sağlık alanında ciddi hizmetler verildiğini dile getirdi.