İrfan Akademisi toplantısı yapıldı

Birlik Vakfı tarafından düzenlenen ‘İrfan Akademisi' toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi.

Vakfın Malatya Şubesinde gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Şube Başkanı Sadi Ergül, konuklara çalışmalar ve faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verdi. Vakfın 2013 yılından itibaren tekrardan Malatya'da faaliyetlerine başladığını kaydeden Ergül, “Faaliyetlerimiz öncelikle insan merkezlidir. Gençliğe önem veriyoruz. 250 üniversite öğrencisine her yıl burs veriyoruz. Faaliyetlerimizi komite komisyonları aracılığı ile yapıyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Fikret Karaman'ın yaptığı toplantıya geçildi. İrfan Akademisinde Filistin ve Kudüs Başmüftüsü İbrahim K. M. Avadallah, Batı Trakya Gumulcine S. Müftüsü İbrahim Şerif, Karadağ İslam Meşihati başkanı Rıfat Fejziç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanları Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı söz aldı.