İslami Turizmin geliştirilmesi için Malatya’da toplanıldı

Toplantıda konuşan İSEDAK Direktörlerinden Selçuk Koç, 2016 yılında 121 milyon Müslüman turistin olduğunu bu rakamın ise önümüzdeki yıllarda 156 milyona ulaşmasın beklendiğini söyledi.

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından 9-12 Temmuz tarihleri arasında Malatya’da ‘İslami Turizm Ekosisteminin İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinde Geliştirilmesi Destinasyon ve Sektör Geliştirme’ projesi uygulanacak. Proje kapsamında 15 İslam İşbirliği Teşkilatı(İİT) ülkesinden toplam 25 katılımcı 4 gün boyunca Malatya’da panel, eğitim ve saha çalışmasına katılacak. Program, Malezya Turizm ve Kültür Bakanlığına bağlı Malezya İslam Turizm Merkezi bünyesindeki eğitmenler tarafından yürütülecek.

Bir otelde gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Malatya’nın kadim bir tarihe sahip olduğunu ifade ederek, "Geçmiş dönemde önemli şahsiyetler yetiştirmiş önemli bir kent. Bugün bizim için önemli bir gün, hem Türk dünyası hem de İslam dünyası açısından. Bu toplantı için Malatya’nın seçilmesinin tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bu bilgi ve birikimin üye ülkelere aktarılması adına bu programı önemsiyoruz" dedi.

İslami turizmin, Müslümanların hassasiyetlerine uygun ciddi anlamda önem verilen kavramlardan biri haline geldiğini dile getiren Turan, "Özellikle Müslüman olmayan birçok ülke de bu sektöre ciddi yatırımlar yapıyor ama onlar ticari kavramlarla biz ise Allah rızası için önem veriyoruz. Yüce kitabımızda istişareye önem veren birçok ayet var. Turizm önemli özellikle halklar arasında dayanışma açısından birbirimizi tanıma açısından da önemli bir konu" diye konuştu.

Turan, ayrıca turizmin en öneli konuların başında asayiş ve huzurun geldiğini de belirterek, "Bu konuda Müslüman dünyasına yönelik farklı güçlerin farklı algı operasyonu yaptığını biliyoruz ancak İslam coğrafyasının turizmin merkezi olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"İslami Turizmin 2014-2020 yılları arasında 7, 9 gibi bir rakamla pazar sahibi olacağını umuyoruz"

Toplantıda daha sonra söz alan İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Eğitim ve Teknik İş Birliği Daire Başkanı Mehmet Fatih Serenli ise geçtiğimiz yıllar süre zarfında İslami turizmin küresel ekonominin çok önemli bir parçası haline geldiğini ifade etti. Turizmin büyümenin çok önemli bir aktörü haline gelmeye devam edeceğini söyleyen Serenli, "Toplum, siyaset, kültür ve ekonomi üzerinde turizmin çok önemli etkenleri var. Yıllık ortalama yüzde 4,4 artış oluyor, bu gelir ABD doları düzeyinde yüzde 2,6 artışa denk geliyor. Artan talep sonucunda İslami turizm pazarı yüzde 4,9 artış gösterdi 2015 yılında. İslami Turizmin 2014-2020 yılları arasında 7, 9 gibi bir rakamla pazar sahibi olacağını umuyoruz” dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatının yanı sıra 6 adet de azınlık barından ülkelerin bu konuda ön plana çıktığını dile getiren Serenli, "İslam İşbirliği ülkelerinin artan rekabeti çok dikkatli bir şekilde ele alması gerekiyor. İİT olarak aktif bir şekilde İslami turizmi kalkındırmak için, teşkilat üyeleri arasında işbirliğini geliştirmemiz gerekiyor. Biz inanıyoruz ki bu eğitim, bu planın uygulanmasına yönelik önemli katkılar sunacaktır” diye konuştu.

İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) direktörlerinden Selçuk Koç ise konuşmasında her geçen yıl artan Müslüman turistlerin helal konusunda daha bilinçli hale geldiğini söyledi. Müslüman turistlerin inançlarından dolayı ihtiyaç ve gereksinimlerinin olduğunu kaydeden Koç, “2016’da 121 milyon Müslüman turist vardı, bu rakamın 156 milyona ulaşması bekleniyor. İslami turizm alanında 2020 yılına kadar 220 milyar dolarlık bir harcama bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Artan talebin aynı zamanda önemli gelişmeleri de beraberinde getirdiğini beliren Koç, "İSEDAK çok taraflı iş birliği projeleri için üye ülkelere bu noktada fon sağlıyor. Fonlar çerçevesinde şuana kadar 44 ayrı fon verildi. İslami sermaye piyasalarından, İslam turizmin yaygınlaştırılması adına pek çok programa fon sağlandı. Projenin temel hedefi, İslam turizmini üye ülkelerde geliştirmek, bu hedeflere ulaşmak için SEGRIC belirlediği alanlarda eğitimler veriyor” şeklinde konuştu.

"Türkiye dünyadaki Müslüman hareketinin odağındaki bir ülkedir"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Onur Gözet de toplantıda yaptığı konuşmada Malatya’nın tarihi, kültürel doğal zenginlikleri ile çok önemli bir şehir olduğunu dile getirerek, "Bu proje ile farklı dost ülkeler ve coğrafyalardan gelen katılımcılara Malatya’yı tanıtarak kültürel ve turizm zenginliklerini uluslararası sahada görünürlüğünü artıracağız” dedi.

2030 yıllında yaklaşık 1 trilyon dolar büyüklüğünde bir hacme sahip olması beklenen İslami turizmde ülkeler adına hak ettikleri payı almanın son derce önemli olduğunu vurgulayan Gözet, "Türkiye’de toplum ve gelenekler dolayısıyla İslami geleneklere hayatın her alanında önem verildiği bilinmektedir. Türkiye dünyadaki Müslüman hareketinin odağındaki bir ülkedir. İslami turizm standartları her ülkeye göre değişiklik gösteren bir kavramdır. Yapılan araştırmalarda ülkenin yoğun bir Müslüman nüfusuna sahip olması İslami turizmi çekmek için yeterli olmadığını ortaya koymaktadır. İslam dünyası olarak küresel ekonomiden alınan payın arttırılması amacıyla kullanabileceğimiz avantajlar olmakla birlikte İslam ve yabancı düşmanlığı gibi İslami turizmi etkileyen doğrudan etkenlerle de karşı karşıya olduğumuzu bilmekteyiz” diye konuştu.

Toplantının yabancı katılımcılarından olan Malezya Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Politikası ve Uluslararası İlişkiler Müsteşarı Mohd Daud Mohd Arif ise toplantıya ev sahipliği yapan Malatya Valiliğine ve Malatya halkına teşekkür etti. Malatya’yı akşam saatlerinde dolaştığını belirten Arif, "Sakin bir şehir, dün akşam biraz dolaştım, insanları çok sıcak buldum, çok temiz ve güvenli bir şehir. İslami değerlerin yaşatılmasıdır bu, Malatya halkı bunu yapıyor bunun için şehrin yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

İslami turizmin geliştirilmesi için gerçekleştirilen eğitim programının çok önemli olduğunu vurgulayan Arif, "2018’de Müslüman turistlerin yaklaşık 10 milyar dolar harcadığını biliyoruz. 2014’den bu yana 149 milyar dolar toplamda harcanan para. Bunun 238 miyar dolara ulaşılması bekleniyor önümüzdeki yıllarda. Bu rakamlar Müslüman nüfus arttıkça büyüyecektir. Bu rakamlar bize şunu gösteriyor İslam dostu seyahat çok karlı bir sektör, bu göz ardı edilemez. Çok büyük ve Müslüman olmayan ülkeler de bu konuda çok büyük adımlar atıyor. Bizim tecrübemize baktığımızda bizden destek alınıyor" ifadelerini kullandı.

Açılış programında son olarak söz alan Malatya Vali yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit de İslami turizmin, küresel turizm sektöründe aynı hızla artan bir turizm alanı olduğunu dile getirerek, "Artan sayıda ülkenin ve paydaşın hızla ürün ve hizmeti İslami değerlere göre düzenlediğine şahit oluyoruz. Müslüman olmayan ülkelerin de İslami turizm anlamında son derece rekabetçi olmaya başladığını ve Müslüman ziyaretçilere göre hizmet verdiklerini gözlemlemekteyiz. İslami turizm adına kendi kültür ve değerlerimize sahip çıkarak kendi aramızdaki turizm potansiyelini üst seviyeye çıkarmak zorundayız. Bu manada atılacak adımların önem arz ettiğini belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından konuklara plaket takdimi yapılırken, 4 gün sürecek olan programda İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden gelen misafirler Malatya’da tarihi ve turistlik yerleri gezecekler.