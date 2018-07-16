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16 Temmuz 2018 11:34

İşyerine pompalı tüfekle saldırı

Malatya’da bir iş yerine silahlı saldırıda bulanan bir kişi olay yerinden kaçtı.

İşyerine pompalı tüfekle saldırı

16 Temmuz 2018 11:34


Olay Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarşı içi sokakta bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri pompalı tüfekli saldırının gerçekleştiği sokakta delil araması yaptı.


Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.




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