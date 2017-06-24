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24 Haziran 2017 09:46

Jandarma Trafikten bayram denetimi

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri, Ramazan Bayramı öncesinde güvenli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarma Trafikten bayram denetimi

24 Haziran 2017 09:46


Ramazan Bayramı münasebetiyle güvenli trafik uygulaması yapan Jandarma Trafik Timleri, araçları durdurup uygulama yaptıktan sonra sürücülere ve yolculara kolonya ve şeker ikram ederek bayramlarını kutladılar.


Kontrol için durdurulan araç sürücülerine trafik kurallarına riayet etmeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunan Trafik Tim Komutanı Astsubay Murat Dilek, uygulama sonunda sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayarak trafik ile ilgili broşür dağıttı.


Astsubay Murat Dilek araçta bulunan herkesin emniyet kemeri takmasını ve emniyet kemerinin hayata bağladığını belirterek, Bayram sevinçini hüzne dönüştürmemelerini rica etti.




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