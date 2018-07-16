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16 Temmuz 2018 17:17

Kahvehaneye giren pitbull 2 kişiyi yaraladı

Malatya’da pitbull cinsi bir köpek girdiği kahvehanede 2 kişiyi ısırarak yaraladı.

Kahvehaneye giren pitbull 2 kişiyi yaraladı

16 Temmuz 2018 17:17

Saldırgan köpek bir araç tarafından kıstırıldıktan sonra yakalanabildi.


Edinilen bilgiye göre, gece yarısı pitbull cinsi sahipsiz bir köpek, Büyük Hüseyinbey Mahallesi Turfanda Sokak’ta kahvehaneye girdi. Burada bulunan vatandaşlara saldıran köpek 2 kişiyi ısırarak yaraladı. Büyük paniğe neden olan olaydan sonra sokağa çıkan köpek yoldan geçen bir araç tarafından kıstırıldı. Kaldırıma kıstırılarak etkisiz hale getirilen saldırgan köpeğin alınması için polis ekipleri belediye görevlilerine bilgi verdi.


Kısa süre sonra olay yerine gelen belediye ekipleri, kıstırılan köpeğe sakinleştirici iğne vurdu. Daha sonra köpek tasma takılarak araca konuldu ve hayvan barınağına götürüldü.


Pitbull saldırısında yaralanan H.G. ve M.Y.T. ise ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan 2 yaralı daha sonra intaniye servisinde gözlem altına alındı.




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