Kayısının ihracatının arttırılması masaya yatırıldı

İki saat süren ziyarette Türkiye ve Malatya’nın en önemli tarımsal ürünlerinden olan kayısının ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması ve kayısıda yaşanan sorunlara çözüm bulunması masaya yatırıldı. Kayısı sektörü ile ilgili gözlem ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya geldiklerini aktaran Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, bu kapsamda birçok sivil toplum kuruluşunu ziyaret edeceklerini aktardı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, misafirlere kayısı ve kayısı ihracatı hakkında bilgiler verdi.