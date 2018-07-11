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11 Temmuz 2018 18:03

Kayısının ihracatının arttırılması masaya yatırıldı

Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ve Kuru Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep Malatya Ticaret Borsası (MTB)’nı ziyaret etti.

Kayısının ihracatının arttırılması masaya yatırıldı

11 Temmuz 2018 18:03


İki saat süren ziyarette Türkiye ve Malatya’nın en önemli tarımsal ürünlerinden olan kayısının ihracatının sürdürülebilir şekilde artırılması ve kayısıda yaşanan sorunlara çözüm bulunması masaya yatırıldı. Kayısı sektörü ile ilgili gözlem ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya geldiklerini aktaran Türkiye Kuru Meyve Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz ve ve Kuru Meyve İhracatçılar Birliği Başkanı Birol Celep ise, bu kapsamda birçok sivil toplum kuruluşunu ziyaret edeceklerini aktardı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan ise, misafirlere kayısı ve kayısı ihracatı hakkında bilgiler verdi.




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