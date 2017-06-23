Yoğun katılımın olduğu iftarda konuşan Kaymakam Özdemir, Ramazan Bayramını kutlayarak, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Özdemir iftar sonrası yaptığı konuşmada, “Tüm terör örgütleri ve onların eli kanlı sahipleri kendilerini bekleyen acı akıbetten asla kurtulamayacaklardır. Devletimize, bayrağımıza ve milletimize ihanetin bedelini ödemeyen tek bir terörist kalmayana kadar devletimiz mücadelesine devam edecektir. Son iki yılda ülkemizde asker, polis ve güvenlik korucusu birçok şehit ve gazimiz var. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ülkemizde şehitler tepesi hiç boş kalmıyor. Bugüne kadar devletimiz, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadı ve bırakmayacak. Bölgemizin ve dünyanın tarihi bir yeniden yapılanma sürecinde olduğu dönemde bizim de Türkiye olarak, Darende olarak hem güçlü durmamız hem de mümkün olduğu kadar bir ve beraber olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İftar programına Kaymakam Tolga Özdemir’in yanı sıra, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, şehit yakınları, gaziler, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.