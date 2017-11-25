Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 14:01

Kaymakam Zengince Karabayır mahallesinde incelemelerde bulundu

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Karabayır Mahallesine yaptığı ziyarette ilk olarak Şehit Annesi Sultan Koçhan’ı ziyaret etti.

Kaymakam Zengince Karabayır mahallesinde incelemelerde bulundu

25 Kasım 2017 14:01


Duygulu anların yaşandığı ziyarette şehit annesi ile yakından ilgilenen Kaymakam Zengince, her zaman ailenin yanında olduklarını söyledi. Şehit annesi Sultan Koçhan, kendisini ziyaret eden Kaymakam Zengince’ye teşekkür ederek “Buraya kadar gelip benim halimi hatırımı sormanız kadar güzel bir hediye olamazdı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin, bu gün buraya gelerek beni ne kadar mutlu ettiniz bilemezseniz” şeklinde konuştu.


Mahalleye yeni yapılan okulda da incelemelerde bulunan Kaymakam Zengince, burada yetkililerden bilgiler aldı. Mevcut okulda eğitim- öğretim gören öğrencilerle de fotoğraf çektiren Zengince, burada görevli öğretmenlerin de 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Mahalle halkı ile bir süre sohbet eden Kaymakam Zengince, daha sonra mahalle muhtarı Mustafa Sevinç’den mahallenin sorunlarını dinledi.


Kaymakam Zengince’ye İlçe Jandarma Komutanı Özkan Topal ve SYD Vakfı Müdürü İbrahim Alaattin Ateş de eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
7
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    7°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    10°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç