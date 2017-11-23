Kaymakam Zengince tarihi mescitte incelemelerde bulundu

Gezdiği mahallelerde okulları gezerek sorunları ve eksiklikleri yerinde inceleyen Kaymakam Enver Hakan Zengince, Ozan Mahallesinde de Ozan kanyonu ve Ozan Mescidinde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Kaymakam Zengince, "Bu tür tarihi eserlerin kendi haline bırakılmaması lazım ve koruma altına alınmalı. Tarihe ışık tutan bu görkemli yapının değerinin ve gelecek kuşaklara aktarmak için üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız” diye konuştu.

Kaymakam Zengince’ye ziyarette Ozan köyü Muhtarı Şeyhamit Özdemir de eşlik etti.