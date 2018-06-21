Kazada ölen genç öğretmen ve babası son yolculuğuna uğurlandı

Gazitantep’in Şahinbey ilçesinden Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı Sofular Mahallesi Ortaokuluna Fen Bilgisi öğretmeni olarak tayini çıkan öğretmen Özlem Kılıç (28), babası Mehmet Kılıç ve kardeşi Oğuzhan Kılıç ile birlikte dün ilçeye ev bakmaya gitti. Ancak gece saatlerine kadar eşi ve çocuklarından haber alamayan anne durumu polise bildirince korkunç gerçek ortaya çıktı. Hekimhan-Malatya karayolunun 24. kilometresinde uçurumdan uçmuş olarak bulunan araçta sürücü Mehmet Kılıç ile öğretmen kızı Özlem Kılıç’ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Oğuzhan Kılıç’ın ağır yaralandığı kazada otopsi işlemleri tamamlanan baba ve kızı için bugün şehir mezarlığında cenaze namazı kılındı.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Özlem öğretmen ile babası Mehmet Kılıç gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze namazına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile vatandaşlar katıldı.

Özlem Kılıç’ın 2 yıllık öğretmenlik görevi yaptığı ve bekar olduğu öğrenilirken babası Mehmet Kılıç’ın ise Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ A.Ş.’de otobüs şoförü olduğu ve 1 ay sonra emeklilik dilekçesi vermeyi düşündüğü belirtildi.