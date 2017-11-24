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24 Kasım 2017 17:32

Kazak-Türk dostluğu sahnelendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi’nin daveti ile Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Tiyatrosu “Sonsuz Mutluluk” adlı tiyatro oyununu seyirciyle buluşturdu.

Kazak-Türk dostluğu sahnelendi

24 Kasım 2017 17:32


Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu’nda sahnelenen oyunu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, daire başkanları, şube müdürleri ile vatandaşlar seyretti. Malik Otarbayev’in yazdığı “Sonsuz Mutluluk (Hayal ile Hakikat)” adlı oyunun yönetmenliğini Mukangali Tomanov üstlendi. Temirbek Muhtarov’un tasarımcısı olduğu oyunun sanat yönetmenliği ise Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Emektarı Rahimcan Otarbayev’e ait.


Büyük ilgiyle izlenen oyunun sonunda kısa bir konuşma yapan Sanat Yönetmeni Rahimcan Otarbayev, Kazakistan’ın 25 yıldır bağımsız olduğunu anımsattı. Sovyetler zamanındaki Stalin döneminde büyük zulümler yapıldığını anlatan Otarbayev, “25 yıl önce bağımsızlığa kavuştuk. Stalin döneminde Ahıska Türk kardeşlerimiz büyük bir zulme uğradılar. Gerçekten büyük kayıp yaşadılar. Kazakistan’daki 60 devlet tiyatrosu arasında ilk defa bizim tiyatromuz Kazak-Türk dostluğunu ve kardeşliğini gösteren bu oyunu sergilemiştir.” dedi.


Sözleri tercüme edilen Otarbayev, “Dinimiz de bir imanımız da bir dilimiz de bir” ifadelerini ise Türkçe olarak söyledi.


Tercümeyi yapan ve aynı zamanda oyunun yazarı olan Malik Otarbayev, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve ekibi ile tüm Malatyalılara ilgilerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirtti. Malik Otarbayev, Kazak geleneğine göre teşekkür ifadesi olarak Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu’ya Kazak Kaftanı hediye ettiler.


Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu da sanatçılara teşekkür ederek, “1944’te Sovyetler Birliğinin ünlü ama şu anda hiç olmuş bir diktatörünün, kardeşlerimiz Ahıska Türklerine yaptığı zulmün teatral halini izledik. Çok duygusal bir tablo vardı hakikaten. Kazakistan Devlet Tiyatromuza, yazarımıza, yönetmenimize ve tüm oyunculara çok teşekkür ediyoruz. Stalin’in ‘1 kişinin ölümü trajedidir ama 1 milyon insanın ölümü istatistiktir’ dediği söylenir. Bu kadar vahşice, barbarca katliamları böyle ifade eden diktatördü ama hala Kazak Türkleri Orta Asya’da, Anadolu’da kültürlerini inançlarını, değerlerini yaşatıyor ve yaşıyorlar. Hiçbir zalim, diktatör, eşkıya dünyaya hükümdar olmamıştır" ifadelerini kullandı.


Mumcu, program sonunda sanatçılara çiçek de takdim etti.




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