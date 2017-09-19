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19 Eylül 2017 16:43

Kervansaray Buluşmaları kapsamında yapılan etkinlikler yoğun ilgi gördü

Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 9.

Kervansaray Buluşmaları kapsamında yapılan etkinlikler yoğun ilgi gördü

19 Eylül 2017 16:43

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında bir dizi etkinlik yapıldı. Bu kapsamda tarihi mekanlara yönelik düzenlenen bisiklet turunun yanı sıra sokak sporları ve aşıklar atışması gerçekleştirilirken etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında, ilk olarak tarihi mekanlara yönelik bisiklet turu düzenlendi. Eski Belediye Meydanı’nda başlayan bisiklet turu, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda sona erdi. 9. Uluslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında daha sonra Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda Aşıklar Atışması gerçekleştirildi. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, aşıklık geleneğinin önemine dikkat çekerek, bu geleneğin yaşatılması gerektiğini söyledi. Gürkan’ın konuşmasının ardından aşıklar atışırken, aşıkların atışması yoğun ilgi gördü.


Sokak sporları etkinliği ise, Kernek meydanında gerçekleştirildi. Tüm etkinliklerde olduğu gibi masa tenisi, dark, tenis, bilek güreşi, badminton, sokak basketbolu ve satranç etkinliği de yoğun ilgi gördü. Etkinliklerin ödül törenine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, etkinliklerin önemine dikkat çekerek, “Bütün sporcularımız tebrik ediyorum, kutluyorum. Birinci, ikinci, üçüncü olgusu bir ritüeldir. Oysa bu aktivitenin içerisinde bulunmak başlı başına bir başarı öyküsüdür. Bizim Kervansaray Buluşmalarımızın birincil amacı, şehrimizdeki bütün değerlerin tek payda üzerinde birlik, beraberlik atmosferi içerisinde toplanmasına zemin oluşturmaktır. Ama bu üç günlük süre içerisinde de gördüm ki şehir bütünleşmiş, şehrin insanları bütünleşmiş, şehrin istikbalini mazisine layık getirme noktasında hem fikir edinmişler. Bu konuda bütün sporcularımızı, bütün katılımcılarımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.


Başkan Gürkan’ın yaptığı konuşmanın ardından ödül töreni gerçekleştirildi.




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